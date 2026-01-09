Treni Faentina | riapre la tratta fra Crespino del Lamone e Marradi

È stato annunciato il ripristino della tratta ferroviaria tra Crespino del Lamone e Marradi sulla linea Faentina. La decisione è stata comunicata durante il primo Tavolo istituzionale tra Regione Toscana, enti locali, Trenitalia, RFI e rappresentanti dei pendolari, che si è svolto a Firenze presso l’assessorato regionale alla mobilità e alle infrastrutture. La riapertura mira a migliorare i servizi e la mobilità sulla linea.

Per una riprogrammazione dell'offerta commerciale, domani 08.01.2026 i seguenti treni sono cancellati e sostituiti da BUS: 18862 (FAENZA-MARRADI) 18863 (MARRADI-FAENZA) 18864 (FAENZA-MARRADI) 18865 (MARRADI-FAENZA) #treni x.com

