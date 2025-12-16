Linea Faentina dal 17 gennaio riapre la tratta Crespino del Lamone-Marradi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La linea Faentina riaprirà la tratta Crespino del Lamone-Marradi a partire dal 17 gennaio, dopo la sospensione causata dagli eventi alluvionali dello scorso marzo. La riattivazione avviene con un anticipo rispetto alle previsioni, segnando un passo importante nel ripristino delle infrastrutture ferroviarie danneggiate dagli eventi atmosferici.

Immagine generica

La tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi della linea Faentina, sospesa dallo scorso marzo a causa degli eventi alluvionali, tornerà finalmente in funzione nel mese di gennaio, con un anticipo rispetto alle previsioni iniziali.Secondo quanto comunicato questa mattina durante un incontro. Firenzetoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SCONTRO TRENI A FAENZA IL RECUPERO DEL FRECCIAROSSA E DEL TRENO ROCK

Video SCONTRO TRENI A FAENZA IL RECUPERO DEL FRECCIAROSSA E DEL TRENO ROCK

linea faentina 17 gennaioTreni: Faentina, riapre a gennaio la tratta Crespino del Lamone–Marradi - Romagna; potenziato anche il servizio ferroviario Firenze- lanazione.it

linea faentina 17 gennaioLinea Faentina: il 17 gennaio la riapertura del tratto Crespino del Lamone-Marradi - Marradi della linea Faentina, ancora interrotta  a causa degli eventi alluvionali dello scorso marzo, verrà riaperto al traffic ... ferpress.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.