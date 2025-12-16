Linea Faentina dal 17 gennaio riapre la tratta Crespino del Lamone-Marradi
La linea Faentina riaprirà la tratta Crespino del Lamone-Marradi a partire dal 17 gennaio, dopo la sospensione causata dagli eventi alluvionali dello scorso marzo. La riattivazione avviene con un anticipo rispetto alle previsioni, segnando un passo importante nel ripristino delle infrastrutture ferroviarie danneggiate dagli eventi atmosferici.
