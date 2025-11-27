Sciopero nazionale | da stasera 24 ore di disagi per chi viaggia in treno

I sindacati CUB, USB, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas hanno indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalle ore 21 di oggi, giovedì 27 novembre alle ore 21 di domani di venerdì 28 novembre che potrà generare ripercussioni anche ai servizi Regionali.

Venerdì 28 novembre – Sciopero nazionale dei trasporti A rischio l'intera rete del trasporto pubblico locale per lo sciopero di 24 ore che a Roma interesserà: Rete bus, tram, metro Atac e linee bus di operatori privati Servizio garantito fino alle 8:30 e dalle

Sciopero nazionale venerdì 28 novembre 2025 Trasporto pubblico garantito nelle fasce: - 6:00-9:00 / 12:00-15:00 - Inizio servizio alle ore 8:00 / 14:30-17:30 (extraurbano, Linea 3971)

Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: i treni fermi da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L'Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base coinvolge tutto il settore pubblico e privato

Sciopero generale 28 novembre: al via alle 21 di oggi con lo stop dei treni. Fasce di garanzia in Toscana - Lo stop di 24 ore indetto dai sindacati di base coinvolge tutto il settore pubblico e privato: previsti disagi nei trasporti, scuola, sanità, raccolta rifiuti, uffici pubblici

Treni a rischio ritardi e cancellazioni da stasera e domani - FS ricorda che uno sciopero nazionale, in adesione ad uno sciopero generale, è stato proclamato da alcune sigle sindacali e che interesserà il personale del gruppo dalle ore