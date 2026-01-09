Tre vie a Castel d’Azzano per i carabinieri caduti nell' esplosione del casolare

Il 29 dicembre, l’aula consiliare di Castel d’Azzano ha approvato un atto di toponomastica dedicato ai carabinieri caduti nell’esplosione del casolare. Sono state individuate tre vie nel paese per ricordare il loro sacrificio, in un gesto di riconoscenza e rispetto. Questa decisione sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita nel servizio alla comunità.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.