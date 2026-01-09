Tre vie a Castel d’Azzano per i carabinieri caduti nell' esplosione del casolare
Il 29 dicembre, l’aula consiliare di Castel d’Azzano ha approvato un atto di toponomastica dedicato ai carabinieri caduti nell’esplosione del casolare. Sono state individuate tre vie nel paese per ricordare il loro sacrificio, in un gesto di riconoscenza e rispetto. Questa decisione sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita nel servizio alla comunità.
L'aula consiliare di Castel d’Azzano, nella seduta del 29 dicembre scorso, ha deliberato un provvedimento legato alla toponomastica locale e dal profondo significato civile. L'assemblea ha approvato all'unanimità una mozione presentata dalla conferenza dei capigruppo, nata dalla volontà condivisa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
