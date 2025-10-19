Una raccolta fondi per i familiari dei tre carabinieri uccisi nell' esplosione a Castel d’Azzano

Un’ondata di solidarietà sta attraversando l’Italia dopo la tragedia di Castel d’Azzano, dove il 14 ottobre 2025 hanno perso la vita tre carabinieri (Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello) nell’esplosione di un casolare. Per sostenere i familiari delle vittime, il Sim carabinieri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Raccolta Fondi per la Colonia Felina di Ponteginori Giovedì scorso, ho partecipato, unitamente al consigliere Baldi Samuele, a "La Serata Felina" al Centro Polivalente di Montecatini Val di Cecina, un evento speciale dedicato alla raccolta fondi per la nostra

AGGIORNAMENTO e NOTIFICA SULLA RACCOLTA FONDI PER FATENA MOHANNA e ALHASSAN SELMI. Alla vigilia della cerimonia di premiazione delle Colombe d'oro per la pace 2025, la raccolta fondi lanciata da Archivio Disarmo per i due giornali

Carabinieri morti, raccolta fondi per le famiglie e la proposta: «Intitoliamo la via della strage a Davide Bernardello, Marco Piffari e Valerio Daprà» - Oltre 300 persone hanno già aderito alla raccolta fondi avviata dal sindacato Sim Carabinieri in favore dei familiari di Davide Bernardello, Marco Piffari

Falsa raccolta fondi per la famiglia di Carlo Panizzo, il bambino annegato in mare. Il papà: "È una truffa. Ignobile speculare sul dolore" - Fabio Panizzo, padre di Carlo Panizzo, il bambino di sei anni tragicamente annegato l'11 agosto a Cavallino Tre Porti, nel Veneziano, ha presentato denuncia alla Polizia Postale dopo aver scoperto una

Falsa raccolta fondi per Carlo Panizzo, annegato a 6 anni a Cavallino: i genitori denunciano la truffa - Non c'è pace per i genitori del piccolo Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni annegato a Cavallino Tre Porti lo l'11 agosto.