Una raccolta fondi per i familiari dei tre carabinieri uccisi nell' esplosione a Castel d’Azzano

Veronasera.it | 19 ott 2025

Un’ondata di solidarietà sta attraversando l’Italia dopo la tragedia di Castel d’Azzano, dove il 14 ottobre 2025 hanno perso la vita tre carabinieri (Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello) nellesplosione di un casolare. Per sostenere i familiari delle vittime, il Sim carabinieri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

