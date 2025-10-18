Tre corone d' alloro in dono alla caserma l' omaggio per i carabinieri morti nell' esplosione di Castel D' Azzano

Un grande gesto di rispetto per ricordare tre uomini caduti mentre compivano il loro dovere. La stazione dei Carabinieri di San Pier Niceto ha ricevuto in dono tre corone d'alloro, un omaggio alla memoria di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre carabinieri morti durante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

