Incidente nel Sannio vigilante travolto da cancello in ferro mentre è a lavoro | morto sul colpo
Si chiamava Carmine Griffone il vigilante di 55 anni travolto e ucciso da un cancello in ferro in località Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento. L’uomo era in in servizio presso l’area della stazione ferroviaria chiusa per lavori Eav. Incidente nel Sannio, vigilante travolto da cancello in ferro mentre è a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
