Giuseppino Zuccoli morto sul lavoro al porto travolto da un camion
Ravenna, 17 ottobre 2025 – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina al porto di Ravenna, nel piazzale del terminal inerti del Gruppo Sapir, dove un autotrasportatore ha perso la vita travolto da un camion. La vittima è Giuseppino Zuccoli, 67 anni, residente a Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo era sceso dal proprio mezzo quando è stato investito da un camion appartenente a un’azienda di Sassuolo che opera nello scalo. L’infortunio è avvenuto intorno alle 6.30, all’inizio del primo turno di lavoro per il carico e lo scarico di argilla. Zuccoli era socio della Cooperativa Trasporti Fossombrone, dove lavora anche il figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
