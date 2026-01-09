Trattative. Trapani ancora penalizzato. Fischnaller resta in bilico.

Il mercato del Perugia prosegue tra incertezze e attese, con le trattative ancora in corso. Trapani continua a risentire di penalizzazioni, mentre la posizione di Fischnaller rimane incerta. Dopo il primo acquisto, il club aspetta sviluppi sulle cessioni di rilievo e sulle possibili entrate, soggette alle disponibilità finanziarie e alle dinamiche di mercato. La situazione richiede pazienza, in un contesto che resta in evoluzione.

Il mercato del Perugia, dopo il primo colpo in entrata, ora sarà di attesa. Di attesa per quanto riguarda le cessioni "eccellenti" e anche per le entrate che dipendono dalle disponibilità del Grifo ma anche da altre situazioni. Tipo quella che riguarda Manuel Fischnaller del Trapani. Già, perché ieri il club è stato sanzionato di altre sette punti che dommati agli otto precedenti fanno quindici. Una batosta che spinge i siciliani in zona play out. Il giocatore ha già un accordo con il Perugia ma adesso il club è in difficoltà e potrebbe decidere di trattenerlo. Conterà molto la volontà dell’attaccante di vestire la maglia biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

