Lang resta in bilico | valutazioni aperte ma nessuna fretta

Lang rimane in bilico, con le valutazioni ancora in corso e nessuna decisione imminente. Il Napoli continua a monitorare la situazione, valutando attentamente tutte le opzioni senza fretta. La situazione resta aperta, e si attende ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Il Napoli prende tempo e osserva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro di Noa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

