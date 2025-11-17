Tragico incidente sul lavoro cade da un'impalcatura e muore | aveva 66 anni e si chiamava Ezio Cretaro

Ezio Cretato aveva 66 anni, stava lavorando su un'impalcatura a Ceccano quando è precipitato già ed è morto. Il cordoglio di Veroli, la sua città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Tragico #incidente nell'#Oristanese Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto nei pressi di una rotonda tra #RiolaSardo e #Nuraxi. #Indagini in corso per chiarire le cause. - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente sul lavoro, cade da un’impalcatura e muore: aveva 66 anni e si chiamava Ezio Cretaro - Ezio Cretato aveva 66 anni, stava lavorando su un’impalcatura a Ceccano quando è precipitato già ed è morto. Si legge su fanpage.it

Incidente sul lavoro a Ceccano, operaio di 66 anni cade dal ponteggio e muore - L’infortunio è avvenuto in via Madonna della Pace, in pieno centro, a ridosso della palazzina adiacente l’Ufficio Postale, davanti a decine di passanti ... Segnala roma.corriere.it

Braccio della betoniera travolge operaio a Pozzallo, 36enne morto e un ferito nell'incidente in cantiere - Un operaio di 36 anni è morto in cantiere, travolto dal braccio di una betoniera. Come scrive virgilio.it