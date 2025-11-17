Tragico incidente sul lavoro cade da un'impalcatura e muore | aveva 66 anni e si chiamava Ezio Cretaro

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Cretato aveva 66 anni, stava lavorando su un'impalcatura a Ceccano quando è precipitato già ed è morto. Il cordoglio di Veroli, la sua città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

