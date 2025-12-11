Tragico incidente a Teglio | muore schiacciato dal suo trattore

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Teglio, provocando la morte di un uomo tra i 70 e gli 80 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato schiacciato dal suo trattore. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Teglio dove un uomo (le cui generalità devono ancora essere rese note e che, secondo i primi riscontri, ha un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni) ha perso la vita in un incidente.La dinamicaL'allarme è scattato pochi minuti prima delle 14 quando è stato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Schianto in centro a Taurisano, morto Salvatore Melileo Tragico incidente stradale a Taurisano, in provincia di Lecce, vittima Salvatore Melileo, 67 anni. L'uomo era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause da accertarsi, si è scontrato contro una For - facebook.com Vai su Facebook

Teglio, tragico incidente: anziano muore schiacciato dal suo trattore - Ogni anno oltre 100 persone perdono la vita, come denuncia l’associazione Federacma ... Si legge su msn.com

Tragedia in campagna, il trattore si ribalta e un uomo muore schiacciato: vano l'intervento dei soccorsi - Tragedia in campagna, a Teglio in provincia di Sondrio: un uomo che si trovava alla guida di un trattore è morto schiacciato dal mezzo agricolo, che si è ribaltato. Come scrive ildolomiti.it