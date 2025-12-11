Tragico incidente a Teglio | muore schiacciato dal suo trattore

Sondriotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Teglio, provocando la morte di un uomo tra i 70 e gli 80 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato schiacciato dal suo trattore. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente.

