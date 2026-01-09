Tragedia Rovagnati sparito il Rolex durante le autopsie | ritrovato in un cestino

A quasi un anno dalla tragica morte dell’imprenditore Lorenzo Rovagnati, emergono nuovi dettagli sull’incidente. Durante le autopsie, è stato ritrovato un Rolex che era scomparso durante le operazioni. La scoperta solleva interrogativi sulla gestione del caso e potrebbe influenzare le indagini in corso. Restano da chiarire le circostanze del ritrovamento e il significato di questo dettaglio nel contesto dell’incidente.

A quasi un anno dal tragico incidente nel quale ha perso la vita l'imprenditore brianzolo Lorenzo Rovagnati emerge un altro dettaglio. Particolarmente amaro. La sparizione e poi il ritrovamento – in un cestino – di un Rolex che apparteneva a Leonardo Italiani, uno dei due piloti, che con Lorenzo.

