vigilante muore dopo essere stato travolto da un cancello di ferro durante un controllo

Travolto e ucciso da un cancello mentre stava svolgendo il suo lavoro. Carmine Griffone, 55 anni, è la guardia giurata che nella tarda serata di venerdì è morta all’interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento. La stazione era chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell’intera linea ferroviaria dell’Eav. Il vigilante, giunto in zona per il suo turno di lavoro, è finito schiacciato sotto a un grosso cancello di ferro che aveva appena aperto per accedere all’area da vigilare, adibita a deposito di mezzi e materiali delle imprese che operano nel cantiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

