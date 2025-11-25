Imperia un operaio muore dopo essere stato travolto da un rimorchio

Tgcom24.mediaset.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inutili i tentativi di rianimare il 56enne, che era impegnato nei pressi della provinciale tra Lucinasco e Chiusavecchia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

imperia un operaio muore dopo essere stato travolto da un rimorchio

© Tgcom24.mediaset.it - Imperia, un operaio muore dopo essere stato travolto da un rimorchio

Leggi anche questi approfondimenti

imperia operaio muore dopoOperaio muore investito da un rimorchio nell'Imperiese - Un operaio di circa 56 anni è deceduto nel cortile di un'azienda lungo la strada provinciale. Come scrive msn.com

imperia operaio muore dopoTragedia sul lavoro nell’Imperiese, operaio muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante - Imperia – Un operaio di circa 56 anni è morto dopo essere stato investito dal rimorchio di un mezzo pesante nel cortile di un'azienda lungo la strada provinciale per Lucinasco, nell'entroterra di ... Da ilsecoloxix.it

imperia operaio muore dopoImperia: operaio muore investito da rimorchio - La tragedia avvenuta nel cortile di un’azienda lungo la strada provinciale per Lucinasco, nell’entroterra del capoluogo ... Come scrive telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Imperia Operaio Muore Dopo