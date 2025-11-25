Imperia un operaio muore dopo essere stato travolto da un rimorchio
Inutili i tentativi di rianimare il 56enne, che era impegnato nei pressi della provinciale tra Lucinasco e Chiusavecchia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
