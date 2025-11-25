Ciclista travolta e uccisa da un camion | tragedia in zona Arcoveggio

Bologna, 25 novembre 2025 – Ancora sangue sulle strade. Ancora una donna che ha perso la vita travolta da un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via de Giovanni, una delle strade che unisce via dell’Arcoveggio e via di Corticella. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, la certezza è che la donna fosse in sella a una bicicletta quando per motivi ancora da chiarire, è stata travolta dal mezzo pesante. Incidente ferroviario a Ferrara, treno di studenti contro camion sui binari: feriti e circolazione interrotta Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di salvare la donna, ma i traumi riportati erano troppo gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

