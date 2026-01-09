Traffico Roma del 09-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 09-01-2026 alle 16:30 presenta diverse criticità. A causa delle recenti piogge, sono chiuse via Edmondo De Amicis e via della Camilluccia, mentre il Piazzale dello Stadio Olimpico e via di Trigoria sono interdette al traffico. Per lavori tra ponte Casilino e Porta Maggiore, la ferrovia Termini-Centocelle è sospesa e sono state potenziate le corse del bus 105. Scioperi nazionali coinvolgono compagnie a

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità dopo le recenti piogge conseguenti allagamenti ancora chiusa via Edmondo De Amicis 3 a via della Camilluccia Piazzale dello Stadio Olimpico chiusa al traffico anche via di Trigoria all'altezza di via Arena via Rina è raggiungibile percorrendo via Mario Vinciguerra per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi a domenica sospeso il servizio della ferrovia termini Centocelle incrementate le corse della linea bus 105 che esegue lo stesso percorso della ferrovia oggi voli a rischio per uno sciopero nazionale che coinvolge i lavoratori della compagnia aerea easyJet per l'intera giornata coinvolti anche i dipendenti di Vueling Airlines fino alle 18 per maggiori informazione bene conta la compagnia aerea di riferimento sempre in tema di trasporti dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sabato 10 gennaio sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il gruppo FS Trenitalia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2026 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 09-01-2026 ore 07:30 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Maltempo, allagamenti e traffico in tilt sulla via Ardeatina; Previsioni traffico Capodanno 2026; Tutti i nuovi autovelox di Roma. Traffico Roma del 09-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma bravi allenamenti per traffico intenso sul grande raccordo anulare dall'anagnina e la via Appia in carreggiata interna e te la via ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 16:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio inizia dal raccordo anulare dove abbiamo ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Fuga di gas a Roma, evacuata una palazzina in zona Nomentana: traffico in tilt - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.