Traffico Roma del 09-01-2026 ore 07 | 30

Alle ore 07:30 del 09 gennaio 2026, il traffico a Roma è caratterizzato da rallentamenti e code, principalmente sul Grande Raccordo Anulare tra via Casilina e via Laurentina, e sull'A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est. Si registrano congestioni anche sulla tangenziale est, in entrambe le direzioni, e sulle principali strade consolari, dovute all’intenso traffico in entrata nella città. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma.

Luceverde Roma rallentamenti e code per traffico intenso sul grande raccordo anulare tra la via Casilina è la via Laurentina in carreggiata interna traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila tra via Fiorentini e la tangenziale est proprio verso la tangenziale e prime code anche sulla tangenziale est tra via Delle Vaglie via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione Stadio Olimpico Data l'ora ci sono incolonnamenti su tutte le principali consolari a causa del traffico intenso in entrata nella capitale per i dettagli di queste altre notizie di consultare il sito roma.luceverde.

