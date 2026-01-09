Traffico Roma del 09-01-2026 ore 14 | 30

Alle ore 14:30 del 9 gennaio 2026, il servizio di infomobilità di Roma segnala traffico su alcune arterie principali, tra cui via Oderisi da Gubbio, via di Bravetta, via Aurelia Antica, viale delle Milizie, via Boccea, via della Pineta Sacchetti, via Nomentana, via Tiburtina, via Salaria e via Casilina. Per aggiornamenti e dettagli, si consiglia di consultare le fonti ufficiali di Roma Servizi per la Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico su via Oderisi da Gubbio via di Bravetta via Aurelia Antica in viale delle Milizie via Boccea & via della Pineta Sacchetti su alcuni tratti di via Nomentana & via Tiburtina in via Salaria all'altezza di Villa Ada e in via Casilina all'altezza del raccordo anulare nulla da segnalare sul resto delle principali strade

