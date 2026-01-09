Traffico Roma del 09-01-2026 ore 08 | 30

Alle ore 08:30 del 9 gennaio 2026, il traffico a Roma è intenso su diverse arterie, tra cui il Grande Raccordo Anulare, le vie Appia, Casilina e Tiburtina, con code e incolonnamenti. In particolare, si registrano rallentamenti sulla A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est, e sulla tangenziale est in direzione stadio Olimpico. Per aggiornamenti dettagliati, consultate il sito Roma.

Luceverde Roma bravi allenamenti per traffico intenso sul grande raccordo anulare dall'anagnina e la via Appia in carreggiata interna e te la via Casilina la via Tiburtina su quella esterna traffico in coda sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est incolonnamenti anche sulla tangenziale est per traffico intenso tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico è da Largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni in colonna menti su tutte le principali consolari a causa del traffico intenso in entrata nella capitale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

