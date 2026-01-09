Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 9 gennaio 2026 alle ore 17:30 presenta rallentamenti sul Raccordo Anulare, con code tra Cassia Veientana e Salaria, e tra Nomentana e Prenestina. In provincia di Frosinone, sono chiusi alcuni tratti fino al 12 gennaio a causa di lavori, mentre i servizi ferroviari sono sospesi tra Ponte Casilino e Porta Maggiore fino al 10 gennaio, in occasione di uno sciopero nazionale.

Luceverde Lazio trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Casilina ricordiamo che in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino fino al 12 gennaio resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina gratina superiore e Belmonte Castello nelle due direzioni da oggi e fino a domenica 11 gennaio sospeso il servizio della termini Centocelle per lavori tra ponte Casilino e Porta Maggiore aumentate le corse della linea bus 705 che seguono lo stesso percorso della ferrovia è sempre per il trasporto ferroviario dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sabato 10 gennaio sciopero nazionale che coinvolgerà il gruppo FS e Trenitalia è tutto Grazie per l'attenzione servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Lazio del 08-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati 2 km di coda sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Frosinone a causa di un veicolo che ha preso fuoco in direzione Napoli su questa ... romadailynews.it

#SS7 #Appia sottopasso chiuso per allagamento altezza #AeroportoDiCiampino #Roma Traffico deviato sulla laterale Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

