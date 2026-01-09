Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico nel Lazio il 9 gennaio 2026 alle ore 17:30 presenta rallentamenti sul Raccordo Anulare, con code tra Cassia Veientana e Salaria, e tra Nomentana e Prenestina. In provincia di Frosinone, sono chiusi alcuni tratti fino al 12 gennaio a causa di lavori, mentre i servizi ferroviari sono sospesi tra Ponte Casilino e Porta Maggiore fino al 10 gennaio, in occasione di uno sciopero nazionale.

Luceverde Lazio trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Casilina ricordiamo che in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino fino al 12 gennaio resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina gratina superiore e Belmonte Castello nelle due direzioni da oggi e fino a domenica 11 gennaio sospeso il servizio della termini Centocelle per lavori tra ponte Casilino e Porta Maggiore aumentate le corse della linea bus 705 che seguono lo stesso percorso della ferrovia è sempre per il trasporto ferroviario dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sabato 10 gennaio sciopero nazionale che coinvolgerà il gruppo FS e Trenitalia è tutto Grazie per l'attenzione servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 09 01 2026 ore 17 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Previsioni traffico Capodanno 2026; Neve in arrivo sull'Italia, possibili fiocchi a bassa quota: ecco le zone a rischio; Confermato anche per il 2026 l'abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma; Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 09 | 30.

traffico lazio 09 01Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Come di consueto in questo orario il ... romadailynews.it

traffico lazio 09 01Traffico Lazio del 08-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati 2 km di coda sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Frosinone a causa di un veicolo che ha preso fuoco in direzione Napoli su questa ... romadailynews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.