Tottenham-Aston Villa FA Cup 10-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Preferiamo i Villans

Il match tra Tottenham e Aston Villa, in programma il 10 gennaio 2026 alle 18:45, rappresenta uno degli incontri del terzo turno di FA Cup tra club di Premier League. In questa occasione, analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con una preferenza per i Villans, in un confronto che promette attenzione e interesse per gli appassionati di calcio.
Quella tra Tottenham e Aston Villa è una delle quattro sfide tra club di Premier League del terzo turno di FA Cup. Basta guardare la classifica della massima serie inglese per comprendere la situazione, con i Villans saldamente in zona Champions, con dieci punti di margine dal quinto posto, e gli Spurs invece che languono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
