Il match tra Tottenham e Aston Villa, in programma il 10 gennaio 2026 alle 18:45, rappresenta uno degli incontri del terzo turno di FA Cup tra club di Premier League. In questa occasione, analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con una preferenza per i Villans, in un confronto che promette attenzione e interesse per gli appassionati di calcio.

Quella tra Tottenham e Aston Villa è una delle quattro sfide tra club di Premier League del terzo turno di FA Cup. Basta guardare la classifica della massima serie inglese per comprendere la situazione, con i Villans saldamente in zona Champions, con dieci punti di margine dal quinto posto, e gli Spurs invece che languono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Aston Villa (FA Cup, 10-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Preferiamo i Villans

Leggi anche: Tottenham-Aston Villa (FA Cup, 10-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Preferiamo i Villans

Leggi anche: Tottenham-Aston Villa (FA Cup, 10-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Terzo turno | Tottenham - Aston Villa in Diretta Streaming | IT; Pronostico Tottenham - Aston Villa: analisi e probabili formazioni 10/01/2026 FA Cup; L'esordio di Rosenior col Chelsea, Tottenham-Aston Villa, Tonali, Guardiola, Chiesa e non solo: tutti i match del 3° turno live su Discovery+ e DAZN; La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming.

Tottenham-Aston Villa: i Villans volano ma per gli Spurs c’è l’occasione di riscattarsi - La squadra di Frank arranca in Premier al 14° posto mentre i Villans di Emery sono terzi a 6 punt ... gazzetta.it