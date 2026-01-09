Il match tra Tottenham e Aston Villa, in programma il 10 gennaio 2026 alle 18:45, rappresenta una delle quattro sfide tra club di Premier League nel terzo turno di FA Cup. Di seguito, si trovano le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, un’occasione importante per entrambe le squadre di avanzare nel torneo.

Quella tra Tottenham e Aston Villa è una delle quattro sfide tra club di Premier League del terzo turno di FA Cup. Basta guardare la classifica della massima serie inglese per comprendere la situazione, con i Villans saldamente in zona Champions, con dieci punti di margine dal quinto posto, e gli Spurs invece che languono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Aston Villa (FA Cup, 10-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Go Ahead Eagles-Aston Villa (Europa League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Go Ahead Eagles-Aston Villa (Europa League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terzo turno | Tottenham - Aston Villa in Diretta Streaming | IT; L'esordio di Rosenior col Chelsea, Tottenham-Aston Villa, Tonali, Guardiola, Chiesa e non solo: tutti i match del 3° turno live su Discovery+ e DAZN; Da domani a lunedì tutte le 32 gare della Fa Cup in streaming su Dazn e Discovery+; Anteprima della FA Cup: i membership della Premier League entrano nella mischia mentre l’azione si riscalda.

L'esordio di Rosenior col Chelsea, Tottenham-Aston Villa, Tonali, Guardiola, Chiesa e non solo: tutti i match del 3° turno live su Discovery+ e DAZN - Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, discovery+ e DAZN trasmettono in diretta integrale il terzo turno di Emirates FA Cup 2025- eurosport.it

Tottenham vs Aston Villa: FA Cup prediction, kick-off time, TV, live stream, team news, h2h results, odds - The match will take place at Tottenham Hotspur Stadium. msn.com