Tottenham-Aston Villa FA Cup 10-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Preferiamo i Villans

Il match tra Tottenham e Aston Villa, in programma il 10 gennaio 2026 alle 18:45, rappresenta una delle quattro sfide tra club di Premier League nel terzo turno di FA Cup. In questo articolo, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con una preferenza per i Villans. Una partita da seguire per gli appassionati di calcio e di questa competizione storica.

Quella tra Tottenham e Aston Villa è una delle quattro sfide tra club di Premier League del terzo turno di FA Cup. Basta guardare la classifica della massima serie inglese per comprendere la situazione, con i Villans saldamente in zona Champions, con dieci punti di margine dal quinto posto, e gli Spurs invece che languono.

L'esordio di Rosenior col Chelsea, Tottenham-Aston Villa, Tonali, Guardiola, Chiesa e non solo: tutti i match del 3° turno live su Discovery+ e DAZN - Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, discovery+ e DAZN trasmettono in diretta integrale il terzo turno di Emirates FA Cup 2025-

Aston Villa-Tottenham: Postecoglu traballante si gioca tutto. Da Emery il colpo di grazia? - Dopo aver dominato la scena del calciomercato, l'Aston Villa ospita il Tottenham provare a riscrivere la storia della FA Cup.

