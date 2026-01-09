Torre Annunziata borse di studio per gli studenti meritevoli | mercoledi la cerimonia di consegna

Mercoledì 14 gennaio alle 15.00, presso Palazzo Criscuolo, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate agli studenti meritevoli di Torre Annunziata. L’evento riconosce l’impegno e il percorso scolastico degli studenti della città, offrendo un’opportunità di riconoscimento pubblico e supporto alla formazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà mercoledì 14 gennaio, alle ore 15.00 a Palazzo Criscuolo, la cerimonia di consegna delle borse di studio per gli studenti di Torre Annunziata. L’Amministrazione comunale ha pubblicato, lo scorso dicembre, il bando per erogare un contributo agli studenti, residenti nel Comune di Torre Annunziata, che nell’anno scolastico 20242025 hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado e di Scuola Secondaria di 2° grado con massimo punteggio e Lode. La graduatoria è stata realizzata, così come previsto dall’avviso pubblico, sulla base del voto finale conseguito dallo studente e dell’indicatore ISEE del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

