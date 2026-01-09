Torre Annunziata borse di studio agli studenti meritevoli | cerimonia il 14 gennaio

A Torre Annunziata si terrà il 14 gennaio la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate agli studenti meritevoli. L’iniziativa, che si svolgerà nel Palazzo Criscuolo, premia i diplomati con il massimo dei voti e lode nell’anno scolastico 2024/2025. Un’occasione per riconoscere e valorizzare l’impegno degli studenti che si sono distinti nel percorso scolastico.

Palazzo Criscuolo ospiterà la consegna delle borse di studio per gli studenti diplomati con il massimo dei voti e lode nell’anno scolastico 20242025. Torre Annuziata – Si terrà mercoledì 14 gennaio, alle ore 15.00 a Palazzo Criscuolo, la cerimonia di consegna delle borse di studio per gli studenti di Torre Annunziata. L’Amministrazione comunale ha pubblicato, lo scorso dicembre, il bando per erogare un contributo agli studenti, residenti nel Comune di Torre Annunziata, che nell’anno scolastico 20242025 hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado e di Scuola Secondaria di 2° grado con massimo punteggio e Lode. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

