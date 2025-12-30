’Storie e illustrazione’ | torna la rassegna dedicata ai libri

A Monteprandone torna la rassegna ‘Storie e Illustrazione’, un appuntamento dedicato ai libri illustrati per bambini e adulti. La terza edizione, prevista per il 2026, offre un’occasione per scoprire e condividere storie attraverso le immagini e le parole, promuovendo la cultura e la lettura in modo semplice e accessibile. Un evento pensato per coinvolgere tutta la famiglia e valorizzare il patrimonio letterario locale.

Il 2026 a Monteprandone inizierà con un evento culturale consolidato e pensato per i più piccoli: la terza edizione della rassegna dedicata ai libri illustrati per bambini e adulti dal titolo 'Monteprandone. Storie e Illustrazione'. Curata dalla Libreria Nave Cervo, con il patrocinio e il sostegno del Comune, in collaborazione con Nati per Leggere Marche, l'iniziativa si terrà dal 2 al 4 gennaio, nel Rifugio di Babbo Natale a Centobuchi e ospiterà quattro autrici di albi illustrati di fama nazionale che, oltre a presentare le loro opere, realizzeranno laboratori creativi o artistici per bambini.

