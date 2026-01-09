Tocut a Lumignacco lo spettacolo per bambini con Alessandro Maione

Il 11 gennaio alle ore 18, il Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco ospiterà lo spettacolo teatrale

Nell’ambito della stagione associata Noi Cultura e Turismo domenica 11 gennaio il Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco ospiterà alle ore 18 lo spettacolo teatrale Tocut - Io sono io dedicato ai bambini dai 3 anni in su.Liberamente ispirato al libro Pezzettino di Leo Lionni, Tocut è uno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

