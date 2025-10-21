Vorrei una voce Tindaro Granata apre la stagione 25 26 Morenica_net to the community

“Vorrei una voce” di e con Tindaro Granata e le canzoni di Mina, Sabato 25 ottobre h 21 – Teatro Bertagnolio, Chiaverano.Primo e atteso appuntamento per l’apertura della nuova stagione 2526 MorenicaNET To The Community sabato 25 ottobre alle ore 21 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano, con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

