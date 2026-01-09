Ti darò la caccia | gli ultimi messaggi di Riccardo Salvagno a Sergiu Tarna e il giallo del movente
Tra Natale e Capodanno, Riccardo Salvagno ha inviato messaggi minacciosi a Sergiu Tarna, preludio di un episodio che ha sconvolto Mira, in Veneto. Le comunicazioni e il possibile movente restano al centro di un’indagine che cerca di chiarire le dinamiche di un caso ancora avvolto nel mistero.
Minacce e intimidazioni tra Natale e Capodanno precedono l’uccisione di Sergiu Tarna a Mira, in Veneto. Le indagini si concentrano sul movente della droga ma non escludono altre piste. 🔗 Leggi su Fanpage.it
