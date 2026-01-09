Terremoto sul Garda | doppia scossa tra Brescia e Trentino la più forte di magnitudo 3.5

Nel pomeriggio di oggi, tra Brescia e Trentino, si sono verificate due scosse di terremoto, con la più intensa di magnitudo 3.5. L’evento sismico si è verificato lungo la sponda lombarda del lago di Garda, senza segnalare danni rilevanti. Le autorità monitorano la situazione per eventuali sviluppi e garantire la sicurezza delle zone interessate.

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi nell’area compresa tra la provincia di Brescia e il Trentino, lungo la sponda lombarda del lago di Garda. Il primo evento sismico si è verificato alle 15.24, con una magnitudo di 2.5, seguito pochi minuti dopo, alle 15.28, da una seconda scossa più intensa, pari a 3.4. Entrambe sono state rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con epicentro nel territorio di Gargnano e a una profondità stimata di circa 11 chilometri. Il movimento tellurico è stato chiaramente percepito dalla popolazione, soprattutto nella zona del Garda, dove in molti hanno contattato i vigili del fuoco e condiviso segnalazioni sui social network. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto sul Garda: doppia scossa tra Brescia e Trentino, la più forte di magnitudo 3.5 Leggi anche: Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: la scossa più forte di magnitudo 2.5 Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nell’Alto Garda, magnitudo 2.1 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Doppia scossa di terremoto in Trentino: sentita nel Roveretano e nella zona del Garda; Doppia scossa di terremoto avvertita in Trentino: magnitudo 2.5 e 3.5. Terremoto sul lago di Garda, doppia scossa sulla sponda bresciana - Due scosse di terremoto sulla sponda bresciana del lago di Garda, la più forte di magnitudo 3. veronaoggi.it

