Lieve scossa di terremoto nell’Alto Garda magnitudo 2.1

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di domenica 21 dicembre nella zona dell’Alto Garda. La magnitudo raggiunta è stata di 2.1, senza conseguenze significative o danni a persone o cose. Le autorità monitorano la situazione e continueranno a fornire aggiornamenti, qualora fosse necessario.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di domenica 21 dicembre nella zona dell'Alto Garda. Il sisma, di magnitudo 2.1, ha avuto come epicentro il territorio comunale di Mori ed è stato rilevato dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore.

