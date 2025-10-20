Terremoto a Napoli sciame sismico ai Campi Flegrei oggi | la scossa più forte di magnitudo 2.5

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 2.5 alle 4,47 di. notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

terremoto napoli sciame sismicoTerremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: la scossa più forte di magnitudo 2.5 - 5 alle ore 4,47 di oggi, lunedì 20 ottobre e profondità 2,9 chilometri. Si legge su fanpage.it

terremoto napoli sciame sismicoTerremoto oggi ai Campi Flegrei poco prima di mezzanotte. Continua lo sciame sismico - Per tutta la giornata di domenica del 19 ottobre e anche oggi, lunedì 20, è in corso uno sciame ... Si legge su fanpage.it

terremoto napoli sciame sismicoTerremoto a Pozzuoli, scossa all’alba di magnitudo 2.5 sveglia la popolazione - La terra continua a tremare nei Campi Flegrei, lo sciame sismico iniziato alle ore 00,53 del 19 ottobre ha prodotto finora ben 55 terremoti. Lo riporta msn.com

