Terremoto a Napoli sciame sismico ai Campi Flegrei oggi | la scossa più forte di magnitudo 2.5
Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 2.5 alle 4,47 di. notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: la scossa più forte di magnitudo 2.5 - 5 alle ore 4,47 di oggi, lunedì 20 ottobre e profondità 2,9 chilometri. Si legge su fanpage.it
Terremoto oggi ai Campi Flegrei poco prima di mezzanotte. Continua lo sciame sismico - Per tutta la giornata di domenica del 19 ottobre e anche oggi, lunedì 20, è in corso uno sciame ... Si legge su fanpage.it
Terremoto a Pozzuoli, scossa all’alba di magnitudo 2.5 sveglia la popolazione - La terra continua a tremare nei Campi Flegrei, lo sciame sismico iniziato alle ore 00,53 del 19 ottobre ha prodotto finora ben 55 terremoti. Lo riporta msn.com