Tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo italiano condannato | bloccato nella toilette dell' aereo
Un cittadino italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, è stato condannato da un tribunale scozzese per tentato stupro su una passeggera durante il volo Napoli-Edimburgo. L’uomo è stato arrestato e bloccato nella toilette dell’aereo durante il tragitto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi e sulla sicurezza a bordo degli aerei, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e la tutela dei passeggeri.
Un italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, è stato giudicato colpevole da un tribunale scozzese per tentato stupro nei confronti di una passeggera che volava con lui da Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
