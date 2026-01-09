Tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo italiano condannato | bloccato nella toilette dell' aereo

Un cittadino italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, è stato condannato da un tribunale scozzese per tentato stupro su una passeggera durante il volo Napoli-Edimburgo. L’uomo è stato arrestato e bloccato nella toilette dell’aereo durante il tragitto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi e sulla sicurezza a bordo degli aerei, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e la tutela dei passeggeri.

Un italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, è stato giudicato colpevole da un tribunale scozzese per tentato stupro nei confronti di una passeggera che volava con lui da Napoli.

