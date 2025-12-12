Paura in volo passeggero si alza e tenta di aprire portellone dell’aereo | bloccato dall'equipaggio

Un passeggero di 20 anni a bordo di un volo Cathay Pacific da Boston a Hong Kong ha tentato di aprire il portellone durante il volo, causando momenti di tensione. L'equipaggio è intervenuto prontamente per bloccare l'azione e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

Protagonista del gesto un ventenne passeggero del volo di linea della Cathay Pacific in viaggio giovedì da Boston a Hong Kong. Bloccato a bordo e consegnato alla polizia dopo l'atterraggio.

Paura in volo, passeggero si alza e tenta di aprire portellone dell’aereo: bloccato dall’equipaggio - Protagonista del gesto un ventenne passeggero del volo di linea della Cathay Pacific in viaggio giovedì da Boston a Hong Kong ... Come scrive fanpage.it

