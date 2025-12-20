Orrore a bordo | tentano di imbarcare anziana morta sull’aereo volo EasyJet bloccato e passeggeri scioccati
L’episodio. Malaga-Gatwick: l’aereo si ferma prima del decollo Un volo EasyJet da Malaga a Londra Gatwick è stato bloccato pochi istanti prima del decollo dopo la scoperta che una passeggera britannica di 89 anni era deceduta a bordo. Un episodio dai contorni inquietanti, raccontato da decine di testimoni e rilanciato dal Daily Mail. Secondo i passeggeri, la donna sarebbe stata imbarcata già priva di vita, trasportata su una sedia a rotelle e sistemata sul sedile posteriore dell’aereo con l’aiuto dei familiari. I sospetti dei passeggeri. “Sembrava morta già al gate” Diverse testimonianze parlano di segnali evidenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Tentano di imbarcare la nonna morta su un volo EasyJet: aereo fermato prima del decollo
Leggi anche: Cercano di imbarcare la nonna morta in sedia a rotelle su volo EasyJet: aereo bloccato prima del decollo
"Sbranato dai suoi cani". Orrore in Italia, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: chi è la vittima - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.