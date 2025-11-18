Fabriano truffa del falso carabiniere | arrestati in due con la refurtiva

Fabriano (Ancona), 18 novembre 2025 – Dilaga la truffa del falso carabiniere: stavolta però i malviventi son stati arrestati e messi ai domiciliari. In azione ieri i carabinieri della compagnia di Fabriano i quali hanno arrestato in flagranza di reato due responsabili dell'ennesima truffa ai danni di una donna anziana. Ieri mattina, i carabinieri di Fabriano sono venuti a conoscenza di una truffa appena perpetrata in uno dei Comuni della provincia ai danni di una donna anziana del posto. L'anziana aveva ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere che con un racconto molto suggestivo le aveva detto che suo figlio era appena stato arrestato con l'accusa di rapina e l'aveva invitata a consegnare subito tutto il denaro e gioielli in suo possesso per evitare le conseguenze della giustizia.

