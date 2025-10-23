Temporali e vento forte sul casertano | diramata l' allerta gialla
Diramata l'allerta meteo per temporali e forti raffiche di vento. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso, di livello Giallo, a partire dalle ore 13 di oggi (23 ottobre). Rimarrà in vigore fino alle ore 7 di domani mattina.Sono previste precipitazioni intense che si. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Per la giornata di domani 23 ottobre 2025 #AllertaMeteoER ARANCIONE per vento. GIALLA per criticità idraulica, idrogeologica, temporali e vento. Leggi i dettagli dell’allerta ? bit.ly/3JonUVC - facebook.com Vai su Facebook
Vento, mareggiate e temporali forti: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto - - X Vai su X
Temporali e vento forte sul casertano: diramata l'allerta gialla - La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso, di livello Giallo, a partire dalle ore 13 di oggi (23 ottobre). casertanews.it scrive
Temporali e raffiche di vento: allerta meteo gialla nel casertano - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire ... Da casertanews.it
Meteo, allerta arancione in Toscana per vento forte, mareggiate e temporali - occidentale e Arcipelago fino alla mezzanotte, allerta gialla per temporali forti su tutta la regione. Da intoscana.it