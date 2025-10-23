Temporali e vento forte sul casertano | diramata l' allerta gialla

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diramata l'allerta meteo per temporali e forti raffiche di vento. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso, di livello Giallo, a partire dalle ore 13 di oggi (23 ottobre). Rimarrà in vigore fino alle ore 7 di domani mattina.Sono previste precipitazioni intense che si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

