Temporali e raffiche di vento | allerta meteo gialla nel casertano
Temporali intensi ma anche possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle 13 e fino alle 23,59 di oggi (martedì 21 ottobre) su tutto il territorio regionale a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Nuova ondata di temporali, grandinate e raffiche di vento: diramata l’allerta "arancione" https://ift.tt/k8Z9EDh https://ift.tt/qF7V9G3 - X Vai su X
Maltempo in arrivo: temporali e forti raffiche di vento sulla costa campana, allerta fino al Cilento Vai su Facebook
Allerta meteo per temporali nell'Empolese - La Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico- Segnala gonews.it
Temporali intensi, fulmini e raffiche di vento: scatta l’allerta meteo - 59 di domani mercoledì 15 ottobre NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI - Secondo casertace.net
Allerta meteo gialla fino a mezzanotte - L'avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise su tutto il territorio, a esclusione delle zone di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro ... Secondo rainews.it