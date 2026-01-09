Tempesta Goretti danni in tutta l’Europa settentrionale | oltre 300 mila persone senza elettricità

La tempesta Goretti ha interessato l’Europa settentrionale, provocando danni diffusi e disservizi, in particolare in Francia. Oltre 300 mila persone risultano senza energia elettrica a causa delle intense condizioni atmosferiche. Le autorità monitorano attentamente la situazione e intervengono per gestire le conseguenze di questo evento meteorologico.

La tempesta Goretti sta colpendo l’Europa settentrionale, causando innumerevoli danni e disagi alle spalle, specie in Francia. Oggi, venerdì 9 gennaio 2026, circa 380 mila abitazioni francesi si sono trovate senza energia elettrica. Enedis, il fornitore pubblico per la distribuzione dell’elettricità, ha indicato la Normandia settentrionale come area più colpita. Tuttavia, il blackout ha coinvolto migliaia di utenti anche in Bretagna, Piccardia e nell’ Île-de-France. Allerta rossa e arancione, previste bufere di neve e raffiche di vento. Tempesta Goretti, Francia – Photo Credits Météo Nord Parisien L’evento meteorologico ha raggiunto l’intensità massima durante la notte, registrando una raffica record di 213 kmh sulla costa del Cotentin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tempesta Goretti, danni in tutta l’Europa settentrionale: oltre 300 mila persone senza elettricità Leggi anche: Tempesta Goretti, caos in tutto il Regno Unito e 64 mila case senza elettricità: previsti 30 cm di neve Leggi anche: Blackout a San Francisco, oltre centomila persone senza elettricità La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tempesta Goretti, la furia del vento sulla Francia: raffiche record in Normandia | DATI; La tempesta atlantica Goretti causerà venti fino a 100 km/h, poi aria polare e neve a bassa quota; Meteo, attenzione nei prossimi giorni alla tempesta Goretti: possibile ciclogenesi esplosiva, forte impatto in Europa. Tempesta Goretti, caos in tutto il Regno Unito e 64 mila case senza elettricità: previsti 30 cm di neve - Aeroporti chiusi, treni fermi e migliaia di case senza elettricità: sono i principali disagi che sta ... fanpage.it

La BBC annuncia la "tempesta Goretti". Ma si tratta del meteo - Ma ovviamente non si tratta del ds viola, Roberto Goretti, pronto alla bufera pur di ... firenzeviola.it

Tempesta Goretti, 230mila case senza corrente e venti record oltre 200 km/h in Francia - ovest del Paese, dove piogge e raffiche di vento record hanno causato danni diffusi e pesanti disagi al traffico ferroviario. msn.com

Tempesta Goretti, venti record e 230mila case senza luce in Francia x.com

Tempesta “Goretti” sull’Europa: venti devastanti provocano estesi danni fra Francia e Gran Bretagna - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.