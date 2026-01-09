Tempesta Goretti caos in tutto il Regno Unito e 64 mila case senza elettricità | previsti 30 cm di neve

La tempesta Goretti sta interessando il Regno Unito, provocando la più intensa nevicata degli ultimi dieci anni. Le condizioni meteorologiche hanno causato disagi significativi, con aeroporti e linee ferroviarie interrotte e circa 64 mila abitazioni senza energia elettrica. Scuole e servizi pubblici sono stati temporaneamente chiusi per garantire la sicurezza.

La tempesta Goretti sta portando nel Regno Unito la peggiore nevicata in 10 anni. Aeroporti e treni bloccati, scuole chiuse e 64mila case senza elettricità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

