Tempesta Goretti caos in tutto il Regno Unito e 64 mila case senza elettricità | previsti 30 cm di neve

La tempesta Goretti sta interessando il Regno Unito, provocando la più intensa nevicata degli ultimi dieci anni. Le condizioni meteorologiche hanno causato disagi significativi, con aeroporti e linee ferroviarie interrotte e circa 64 mila abitazioni senza energia elettrica. Scuole e servizi pubblici sono stati temporaneamente chiusi per garantire la sicurezza.

La tempesta Goretti sta portando nel Regno Unito la peggiore nevicata in 10 anni. Aeroporti e treni bloccati, scuole chiuse e 64mila case senza elettricità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bosnia-Erzegovina, tempesta di neve su Sarajevo: villaggi isolati rimangono senza elettricità Leggi anche: Il Regno Unito torna nel programma Erasmus+. La svolta dell’accordo Ue: “Cooperazione più stretta sull'elettricità” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L'Europa è in preda al caos per gli spostamenti a causa della tempesta Goretti che porta forti nevicate; La tempesta Goretti paralizza l’Europa: il caos della neve blocca voli, treni e autobus; Tempesta Goretti: voli cancellati nel Regno Unito e disagi ferroviari; La tempesta Goretti porta neve e gelo sull’Europa occidentale. Traghetti, aeroporti e treni: caos in arrivo, Regno Unito e Francia verso la tempesta Goretti - Il Regno Unito si prepara a gravi disagi nei trasporti mentre la tempesta Goretti si intensifica, portando neve abbondante e temperature in picchiata. msn.com

L'Europa occidentale è nel caos a causa della tempesta Goretti che porta forti nevicate e ghiaccio - Da quando la colonnina di mercurio è scesa lunedì, cinque persone sono morte in Francia e una donna in Bosnia, mentre le forti nevicate e le piogge hanno provocato inondazioni e interruzioni di corren ... msn.com

La tempesta atlantica Goretti causerà venti fino a 100 km/h, poi aria polare e neve a bassa quota - Come anticipato in un altro articolo si è aperto un periodo molto dinamico in Europa, sotto l’aspetto meteorologico, con l’aria mite dall’Atlantico che contrasta con la massa d’aria fredda, presente s ... msn.com

Disagi in Gb per tempesta Goretti, voli cancellati e treni fermi #ANSA x.com

Radio1 Rai. . Continua il #gelo su tutta l'Europa con la tempesta #Goretti che in Francia ha lasciato 380mila famiglie al buio; aerei e treni fermi in Gran Bretagna. In Italia, temperature in risalita, allerta gialla su Abruzzo, Toscana, Basilicata e Calabria. Sonia Fili - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.