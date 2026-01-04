Bosnia-Erzegovina tempesta di neve su Sarajevo | villaggi isolati rimangono senza elettricità

Una forte tempesta di neve ha interessato domenica le aree centrali della Bosnia-Erzegovina, provocando interruzioni di corrente e isolando alcuni villaggi. Le condizioni meteorologiche avverse hanno influito sulla viabilità e sulla normale attività quotidiana, evidenziando le difficoltà legate alle intense nevicate nella regione.

Una forte tempesta di neve si è abbattuta domenica sulle zone centrali della Bosnia-Erzegovina, causando il caos in molte regioni e sulle sue autostrade.Nella capitale Sarajevo, il traffico è rimasto bloccato a causa della caduta di oltre 70 centimetri di neve in poche ore. Alcune delle principali autostrade che collegano il nord e il sud del Paese sono rimaste bloccate per ore a causa dell’intervento degli spazzaneve. Alcuni villaggi remoti sono rimasti senza elettricità domenica. Sono previste ulteriori nevicate nei prossimi giorni, con temperature che scenderanno fino a -14 °C a Sarajevo e in altre regioni centrali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bosnia-Erzegovina, tempesta di neve su Sarajevo: villaggi isolati rimangono senza elettricità Leggi anche: D'Incecco (Lega) incontra il sindaco di Capljina (Bosnia Erzegovina) in visita in Abruzzo Leggi anche: Incendio in una casa di riposo in Bosnia Erzegovina: ci sono dodici morti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bosnia-Erzegovina, tempesta di neve su Sarajevo: villaggi isolati rimangono senza elettricità - (LaPresse) Una forte tempesta di neve si è abbattuta domenica sulle zone centrali della Bosnia- stream24.ilsole24ore.com

