Il Regno Unito torna nel programma Erasmus+ La svolta dell’accordo Ue | Cooperazione più stretta sull' elettricità
Il Regno Unito tornerà nel programma Erasmus+ a partire da settembre 2027, segnando una nuova fase di cooperazione con l’Unione Europea. Questa svolta rappresenta un passo importante verso un rafforzamento dei legami e delle opportunità di scambio tra le due realtà, con un focus particolare sulla collaborazione nel settore dell’elettricità. Una decisione che apre nuove prospettive per studenti, ricercatori e istituzioni di entrambe le sponde della Manica.
Londra (Regno Unito), 17 dicembre 2025 - Il Regno Unito rientrerà ufficialmente nel programma Erasmus+ a partire da settembre 2027. La decisione è giunta al termine di una serie di negoziati che hanno visto coinvolti il governo di Londra da una parte e alcuni rappresentanti dell'Unione Europea dall'altra, a dimostrazione di un riavvicinamento dopo i rapporti incrinati degli ultimi anni post-Brexit. A rendere noto l'accordo una nota congiunta del Commissario Ue al Commercio, Maros Sevcovic, e il ministro Uk per l'Ufficio del Gabinetto, nonché Paymaster General, Nick Thomas-Symonds. "Il ritorno del Regno Unito nel programma offrirà opportunità significative nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sport e della gioventù" si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
