Teatro della Polvere di Foggia stagione 2025 2026 | in scena il teatro dell' assurdo con ' Memori'
Il 27 dicembre alle 21.00 e il 28 dicembre alle 19 il Teatro della Polvere ospita sul palco di via Parisi 'Memori, spettacolo scritto e interpretato da Nicola Lorusso e Giulio Macrì. In scena, due uomini sospesi in un non-luogo, impegnati in un viaggio poetico e visionario alla ricerca della.
Il racconto di due anime disperse nel silenzio, alla disperata ricerca della propria identità. Un viaggio che ha in sé sogno, realtà, dolcezza e nostalgia. Vi aspettiamo il 27 e il 28 dicembre con Memori
