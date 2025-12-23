Il 27 dicembre alle 21.00 e il 28 dicembre alle 19 il Teatro della Polvere ospita sul palco di via Parisi ‘Memori, spettacolo scritto e interpretato da Nicola Lorusso e Giulio Macrì. In scena, due uomini sospesi in un non-luogo, impegnati in un viaggio poetico e visionario alla ricerca della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘Una banale storia d’amore’

Leggi anche: Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena 'Il professore rampante' di Marcello Strinati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre; Foggia: al Teatro della Polvere in scena 'La streghetta senza magia'; «Signori si nasce». Dino La Cecilia rivisita una bella commedia di Raffaele Lepore e la allestisce su misura per il Piccolo Teatro di Foggia. Con una superlativa Rita Dell’Aquila; Palazzo Dogana, parte la rassegna di Teatro civile della Provincia di Foggia.

Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena il teatro dell'assurdo con 'Memori' - 00 e il 28 dicembre alle 19 il Teatro della Polvere ospita sul palco di via Parisi ‘Memori, spettacolo scritto e interpretato da Nicola Lorusso e Giulio Macrì. foggiatoday.it