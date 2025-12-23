Teatro della Polvere di Foggia stagione 2025 2026 | in scena il teatro dell' assurdo con ' Memori'

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 dicembre alle 21.00 e il 28 dicembre alle 19 il Teatro della Polvere ospita sul palco di via Parisi ‘Memori, spettacolo scritto e interpretato da Nicola Lorusso e Giulio Macrì. In scena, due uomini sospesi in un non-luogo, impegnati in un viaggio poetico e visionario alla ricerca della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘Una banale storia d’amore’

Leggi anche: Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena 'Il professore rampante' di Marcello Strinati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre; Foggia: al Teatro della Polvere in scena 'La streghetta senza magia'; «Signori si nasce». Dino La Cecilia rivisita una bella commedia di Raffaele Lepore e la allestisce su misura per il Piccolo Teatro di Foggia. Con una superlativa Rita Dell’Aquila; Palazzo Dogana, parte la rassegna di Teatro civile della Provincia di Foggia.

teatro polvere foggia stagioneTeatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena il teatro dell'assurdo con 'Memori' - 00 e il 28 dicembre alle 19 il Teatro della Polvere ospita sul palco di via Parisi ‘Memori, spettacolo scritto e interpretato da Nicola Lorusso e Giulio Macrì. foggiatoday.it

teatro polvere foggia stagioneSCENA Foggia: al Teatro della Polvere in scena ‘La streghetta senza magia’ - L’Associazione Orex Dance Tribe torna in scena a Foggia con “La streghetta senza magia”, una storia di danza e teatro ... statoquotidiano.it

teatro polvere foggia stagioneSUONI DEL SUD Foggia, Gran Galà di Capodanno al Giordano con l’Orchestra ‘Suoni del Sud’ - La serata è uno dei momenti più attesi delle festività foggiane e sarà l’occasione per presentare la nuova Stagione Concertistica 2026 ... statoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.