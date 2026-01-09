Neomamma muore in casa a 25 anni Aveva partorito in ospedale pochi giorni fa

Una giovane donna di 25 anni, residente a Lama, periferia di Taranto, è deceduta ieri nella propria abitazione pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. La donna, che aveva partorito in ospedale poco prima di Natale, si trovava in casa al momento del decesso. La vicenda è sotto indagine per chiarire le cause della tragica perdita.

È morta nella serata di ieri, nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto, una giovane donna di 25 anni che aveva dato alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale. La giovane sarebbe stata colta da un improvviso malore. A lanciare l’allarme è stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La ragazza è morta prima del trasferimento in ospedale. Dopo il parto aveva fatto una trasfusione di sangue. Secondo le prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma non si escludono complicazioni legate al parto. 🔗 Leggi su Open.online

