TALI E QUALI | NUOVA CONDUZIONE RESTYLING GIURIA E DUE PRESENZE SPECIALI

Venerdì 9 gennaio alle 21.30 su Rai1, torna Tali e Quali con una nuova conduzione di Nicola Savino. La trasmissione, dedicata ai talenti emergenti, presenta un restyling della giuria e due presenze speciali. Un appuntamento per scoprire nuovi artisti e apprezzare le interpretazioni più originali, in un format che combina spettacolo e talento senza enfasi o sensazionalismi.

Talenti non ancora conosciuti alla prova del grande pubblico: debutta venerdì 9 gennaio alle 21.30 su Rai1 la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino, per la prima volta al timone della trasmissione. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez, e in questa puntata, quarto giudice Carlo Conti per il passaggio di testimone alla guida dello spin off del format madre ovvero Tale e Quale Show. A Tali e Quali i partecipanti sono stati selezionati e verranno scelti anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. Si esibiranno 10 artisti a serata, i migliori due andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i 4 campioni delle edizioni precedenti del programma. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TALI E QUALI: NUOVA CONDUZIONE, RESTYLING GIURIA E DUE PRESENZE SPECIALI Leggi anche: Francesco Totti in giuria a Tali e Quali Leggi anche: Tali e Quali 2026: ecco chi sono i giurati della nuova edizione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tali e Quali, al via su Rai 1 la nuova edizione con Nicola Savino alla conduzione - Nuovo appuntamento con Tali e Quali, il programma di imitatori non famosi in onda su Rai 1, con Nicola Savino: anticipazioni venerdì 9 gennaio 2026. msn.com

