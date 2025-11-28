Francesco Totti in giuria a Tali e Quali

Francesco Totti dopo il calcio ci prova con la tv: da gennaio lo vedremo in giuria di Tali e Quali, il programma di Nicola Savino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francesco Totti in giuria a Tali e Quali

Leggi anche questi approfondimenti

Francesco Totti non è stato solo un numero 10: è stato il simbolo di Roma, il capitano che ha scelto l’amore per una città sopra tutto. Questo video celebra la leggenda del Re di Roma, tra fedeltà, magia e momenti che resteranno per sempre nella storia del cal - facebook.com Vai su Facebook

"Totti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Totti e Noemi, la data dell’anniversario li “tradisce”? Ecco cosa non torna - Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato in una suite esclusiva di un hotel a cinque stelle, con idromassaggio con vista mozzafiato sulla Capitale e un regalo costoso. tgcom24.mediaset.it scrive

Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Quel ‘sei unica’ non era per lei, era per la curva”. Ma ecco cosa aveva detto il calciatore a Verissimo - Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Sei unica”, la scritta apparsa nel 2002 sulla maglia del capitano della Roma destinata all’allora letterina. Riporta ilfattoquotidiano.it

Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano 3 anni d’amore - La storia d’amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi è iniziata nel 2022, quando le prime voci sul loro legame cominciavano a fare il giro dei giornali e dei social. Si legge su tgcom24.mediaset.it