Tali e Quali la giuria e i concorrenti dello spin off con Nicola Savino

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tali e Quali, lo spin off di Tale e Quale Show, ritorna su Rai1 in prima serata con la conduzione di Nicola Savino. La quinta edizione vede la partecipazione di diversi concorrenti e una giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Il programma propone nuove sfide di imitazione e spettacolo, mantenendo la tradizione di intrattenere il pubblico con talento e creatività.

Torna su Rai1 in prima serata lo spin off di Tale e Quale Show, ovvero Tali e Quali. Alla conduzione della quinta edizione del programma c'è Nicola Savino, mentre in giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Tali e Quali, Nicola Savino al posto di Carlo Conti per uno spin-off che non ha mai entusiasmato

Leggi anche: Al via stasera Tali e Quali su Rai 1 condotto da Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez. Carlo Conti quarto giudice speciale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tali e quali 2026, da stasera in tv: anticipazioni, giudici, novità; Tali e Quali 2026, al via la nuova stagione con Nicola Savino; Tali e Quali 2026 da stasera su Rai1, cast e quante puntate sono; Tali e quali torna in tv: tutte le anticipazioni sulle novità e i giudici della nuova edizione.

tali giuria concorrenti spinTali e Quali, la giuria e i concorrenti dello spin off con Nicola Savino - Alla conduzione della quinta edizione del programma c’è Nicola Savino, mentre in giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano ... fanpage.it

tali giuria concorrenti spin“Tali e Quali 2026” al via stasera: giuria, quante puntate e i concorrenti comuni - G li orfani di Tale e Quale Show saranno raggianti: questa sera 9 gennaio alle 21. iodonna.it

tali giuria concorrenti spinTali e Quali 2026 con Nicola Savino da stasera su Rai 1: giuria, concorrenti e anticipazioni - Torna Tali e Quali 2026 con Nicola Savino in prima serata su Rai1: scopriamo la giuria e i concorrenti del varietà! superguidatv.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.