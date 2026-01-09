Tali e Quali la giuria e i concorrenti dello spin off con Nicola Savino

Tali e Quali, lo spin off di Tale e Quale Show, ritorna su Rai1 in prima serata con la conduzione di Nicola Savino. La quinta edizione vede la partecipazione di diversi concorrenti e una giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Il programma propone nuove sfide di imitazione e spettacolo, mantenendo la tradizione di intrattenere il pubblico con talento e creatività.

"Tali e Quali 2026" al via stasera: giuria, quante puntate e i concorrenti comuni

Tali e Quali 2026 con Nicola Savino da stasera su Rai 1: giuria, concorrenti e anticipazioni

Stasera Alessia Marcuzzi torna in giuria a Tali e Quali su Rai Uno, accanto a Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, che ha preso il posto di Giorgio Panariello.

Debutta venerdì 9 gennaio alle 21.30 su Rai 1 la nuova edizione di "Tali e Quali", con Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Marcuzzi, Lopez e, per questa puntata, Carlo Conti.

