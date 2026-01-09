Tali e Quali la giuria e i concorrenti dello spin off con Nicola Savino
Tali e Quali, lo spin off di Tale e Quale Show, ritorna su Rai1 in prima serata con la conduzione di Nicola Savino. La quinta edizione vede la partecipazione di diversi concorrenti e una giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Il programma propone nuove sfide di imitazione e spettacolo, mantenendo la tradizione di intrattenere il pubblico con talento e creatività.
Torna su Rai1 in prima serata lo spin off di Tale e Quale Show, ovvero Tali e Quali. Alla conduzione della quinta edizione del programma c'è Nicola Savino, mentre in giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tali e Quali, Nicola Savino al posto di Carlo Conti per uno spin-off che non ha mai entusiasmato
Leggi anche: Al via stasera Tali e Quali su Rai 1 condotto da Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez. Carlo Conti quarto giudice speciale
Tali e quali 2026, da stasera in tv: anticipazioni, giudici, novità; Tali e Quali 2026, al via la nuova stagione con Nicola Savino; Tali e Quali 2026 da stasera su Rai1, cast e quante puntate sono; Tali e quali torna in tv: tutte le anticipazioni sulle novità e i giudici della nuova edizione.
Tali e Quali, la giuria e i concorrenti dello spin off con Nicola Savino - Alla conduzione della quinta edizione del programma c’è Nicola Savino, mentre in giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano ... fanpage.it
“Tali e Quali 2026” al via stasera: giuria, quante puntate e i concorrenti comuni - G li orfani di Tale e Quale Show saranno raggianti: questa sera 9 gennaio alle 21. iodonna.it
Tali e Quali 2026 con Nicola Savino da stasera su Rai 1: giuria, concorrenti e anticipazioni - Torna Tali e Quali 2026 con Nicola Savino in prima serata su Rai1: scopriamo la giuria e i concorrenti del varietà! superguidatv.it
Vedremo come andrà avanti l’interlocuzione fra Fremantle e Rai…” Stasera Alessia Marcuzzi torna in giuria a Tali e Quali su Rai Uno, accanto a Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, che ha preso il posto di Giorgio Panariello. Ma sembra che per la Marcuzzi - facebook.com facebook
Talenti ancora sconosciuti alla prova del grande pubblico Debutta venerdì 9 gennaio alle 21.30 su Rai 1 la nuova edizione di “Tali e Quali”, con Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Marcuzzi, Lopez e, per questa puntata, Carlo Conti. #TaliEQuali #Rai1 # x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.