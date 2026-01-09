Tali e Quali Nicola Savino al posto di Carlo Conti per uno spin-off che non ha mai entusiasmato

Tali e Quali torna su Rai1 con una versione alternativa, questa volta condotta da Nicola Savino al posto di Carlo Conti. La nuova edizione rappresenta un tentativo di rivisitare il format, che dal 2012 ha visto sempre il presenza del conduttore toscano. Questa modifica ha suscitato attenzione, ma non ha ancora mostrato risultati particolarmente entusiasmanti, lasciando aperte le aspettative sul suo sviluppo.

