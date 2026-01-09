Tali e Quali 2026 | la nuova edizione dello show con Nicola Savino su Rai 1

Tali e Quali 2026 torna su Rai 1 con Nicola Savino alla guida. La nuova edizione dello show presenta un cast di concorrenti, una giuria di esperti e numerose imitazioni di artisti italiani e internazionali. Di seguito, tutte le informazioni su puntate, ospiti e modalità di visione, inclusa la possibilità di seguire lo spettacolo in streaming. Un appuntamento per gli appassionati di intrattenimento e imitazioni, con un format consolidato.

Tali e quali 2026: cast, giuria, imitazioni, concorrenti, ospiti, quante puntate e streaming dello show con Nicola Savino su Rai 1. Parte il 9 gennaio 2026 Tali e quali, la nuova edizione dello spin off di Tale e Quale Show, in prima serata su Rai 1 per quattro puntate, con la novità della conduzione affidata a Nicola Savino. Al centro della scena imitatori dilettanti selezionati tra migliaia di video arrivati alla redazione e sul sito del programma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni: cast, concorrenti e giuria. La grande novità è la conduzione affidata a Nicola Savino, visto che fra poco più di un mese Carlo Conti sarà impegnato con Sanremo.

Tali e Quali, anticipazioni e giudici puntata del 9 Gennaio - Scopri tutte le novità di Tali e Quali 2026: nuova giuria, Savino alla conduzione e il ritorno simbolico di Carlo Conti. napolike.it

Stasera su Rai 1 “Tali e quali” con Nicola Savino - Talenti non ancora conosciuti alla prova del grande pubblico: debutta venerdì 9 gennaio alle 21. corrierenazionale.it

Nicola Savino conduce lo show in cui personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente. Nuova stagione in arrivo per #TalieQuali: da questa sera alle 21.30 su Rai1, accessibile con sottotitoli a pagina 777 - facebook.com facebook

Tali e Quali 2026, al via la nuova stagione con Nicola Savino x.com

